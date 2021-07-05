شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم المحوري – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي قوي يوم الجمعة الماضي ليختبر الدعم المحوري 0.9200، ونلاحظ أن السعر حافظ على ثباته فوقه وارتد صعوداً من هناك، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 0.9265 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9315 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9200 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9190 والمقاومة 0.9280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد