شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 0.7500 ويختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات تشبّع كبير في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع مقاومة القناة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح ارتداد هابط خلال الجلسات القادمة لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7375، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7530 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7450 والمقاومة 0.7550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط