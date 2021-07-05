شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالمحاولات الإيجابية – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية مستمرة ويحاول تأكيد العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستوى 78.00 كمحطة رئيسية تالية.

اختراق مستوى 75.95 مطلوب لتعزيز التوقعات بمواصلة الارتفاع، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 75.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 77.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد