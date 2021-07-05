شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق حاجز 75.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 78.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 74.20 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد