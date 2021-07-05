شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 26.25 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لمحاولة العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لزيارة مناطق 26.85 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة نحو 27.55.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 26.25 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.20 والمقاومة 26.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد