شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب مكاسب لحظية في الجلسات الماضية ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويصل إلى مشارف مستوى 1800.00، ونلاحظ أن السعر يعود إلى المسار الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالمقاومة المذكورة والدعم 1770.00، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات جانبية إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15 ثم 1860.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1734.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي