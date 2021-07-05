شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرسم نموذج سلبي – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي قوي في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 1.2410 ويضغط على مستوى 1.2330، حيث أغلق الشمعة اليومية دونه، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن السعر يشكّل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن السعر سيواجه ضغط سلبي إضافي محتمل على المدى اللحظي والقصير.

وبالتالي، فإننا نتوقّع استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.2260 وتمتد إلى 1.2164، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2410 سيوقف الضغط السلي الحالي ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2270 والمقاومة 1.2400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط