شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتد هبوطاً – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بشكل ملحوظ بعد أن وجد مقاومة قوية عند مستوى 111.70، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف زيارة مستوى 110.15 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 111.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.50 والمقاومة 111.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط