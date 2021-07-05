شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي بارتفاع قوي ليخترق مستوى 1.3805 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي وتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 1.3890 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.3960 كهدف إيجابي تالي.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3805 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد