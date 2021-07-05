شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليختبر مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1780.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط