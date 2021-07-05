شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن 130-150جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرصد ”الخليج 365” أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 5-7-2021، وذلك وفقا لما وسط الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها .

واستقرت أسعار المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.