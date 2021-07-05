الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن 130-150جنيها

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرصد ”الخليج 365” أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 5-7-2021، وذلك وفقا لما وسط الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها . 

 

 

واستقرت أسعار المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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