شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7521 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7523 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7526، بينما حقق الأعلى له عند 0.7530، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7526.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 55.5 مقابل 58.3 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في أيار/مايو.

كما تابعنا كشف مكتب الإحصاء عن القراءة النهائية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أضحت ارتفاع 0.4% مقارنة بالتوقعات والقراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو بارتفاع 0.1% ومقابل ارتفاع 1.1% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة إعلانات التوظيف تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 6.8% في أيار/مايو، وأظهر قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 7.1% مقابل 5.7% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات بتراجع 5.0%.