شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف تعرف على القطاعات الصناعية المستهدفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استهدفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية، وفي هذا الإطار نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإنفوجراف ملخص القطاعات الصناعية المستهدفة للعمل خلال الفترة الحالية وفقا لما يلي:

صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث إنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي الخدمات البحرية وتموين السفن بالـ6 موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة صناعات مختلفة من المنسوجات والإليكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات، وكذلك الصناعات الغذائية.





ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توقيع عقد مشروع شركة "نيرك" لصناعة مستلزمات السكك الحديدية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار ليصبح هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.