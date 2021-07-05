شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز بالسوق الأمريكي لـ2.91 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر مايو 2021 إلى 2.91 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا لتقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر أبريل 2021 بمقدار 0.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 7.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بينما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 7.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 1.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 6.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين حوالي 2.469 مليون طن خلال شهر أبريل 2021، مستأثرة بحصة 17 % من الإجمالي.