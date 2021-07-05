شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.05% بما يعادل -6.049 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,977.00 ومستوى المقاومة 11,200.00.