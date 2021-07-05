شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف لثاني جلسة على التوالي مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 6963 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة اخرى لمستويات قد تصل الى 6850 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,948 بينما مستوى المقاومة هو 6,980 نقطة