شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 10800 نقطة، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد استمرار الاداء الايجابي للمؤشر، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10780نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,801 بينما مستوى المقاومة هو 10,848 نقطة