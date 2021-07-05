شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يسجل أسعار تاريخية – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسبه السادسة في سبعة جلسات متتالية بنسبة بلغت 2.62% ليكسب السهم نحو 56 هللة ليستقر على أعلى سعر تاريخي له عند 21.96 ريال، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.92، ليستهدف مستوى المقاومة 23.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.92 ومستوى المقاومة 23.00.