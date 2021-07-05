شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم معدنية (2220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 42.75، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.93% ليخسر السهم نحو 40 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 47.19.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.85 ومستوى المقاومة 45.00.