شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.24% ليكسب السهم نحو 44 هللة، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 19.78، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.78، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 20.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.32 ومستوى المقاومة 20.80.