شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأنابيب السعودية (1320) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكنه بعدما حقق أعلى سعر له عند 35.85 ارتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 0.05 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.25 ومستوى المقاومة 36.70.