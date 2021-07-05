شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يرتفع بجلسة متذبذبة – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما أدى إلى تذبذب أداء السهم ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.37% بما يعادل 0.08 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.44 ومستوى المقاومة 22.40.