شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.30، ليستهدف مستوى الدعم 34.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.80 ومستوى المقاومة 35.30.