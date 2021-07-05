شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت اليمامة (3020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 34.90.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 34.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 37.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.75 ومستوى المقاومة 35.65.