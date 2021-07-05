الاقتصاد

أسمنت اليمامة يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 05-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت اليمامة (3020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 34.90.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 34.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 37.45.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.75 ومستوى المقاومة 35.65.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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