شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الحمادي (4007) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 39.90، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.89% ليخسر السهم نحو 35 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 39.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 43.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.40 ومستوى المقاومة 42.00.