شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 05-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخزف (2040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.57% ليكسب السهم نحو 90 هللة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 56.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.00

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.55 ومستوى المقاومة 60.20.