الاقتصاد

أسمنت الجنوبية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الجنوبية (3050) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية شبه جانبية على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.23% ليكسب السهم نحو 20 هللة، مدعوماً في ذلك بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وكذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 84.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 91.20.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.75 ومستوى المقاومة 89.80.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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