شكرا لقرائتكم خبر عن 212.2 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف في مايو الماضي بنسبة 0.66 %، مسجلاً 212.186 مليار ريال، مقارنة بـ 210.790 مليار ريال في أبريل 2021.

وقالت النشرة الشهرية لـ«ساما»: إن النقد المتداول خارج المصارف تراجع بنسبة طفيفة على أساس سنوي في مايو الماضي، إذ سجل في الشهر نفسه من العام الماضي 213.586 مليار ريال منخفضًا بنسبة 0.65 %.

وأضافت النشرة إن النقد لدى المصارف في مايو الماضي بلغ 27.521 مليار ريال، مقارنة بـ28.531 في أبريل 2021، فيما بلغ النقد خارج البنك المركزي 239.707 مليار ريال، مقارنة بـ 239.322 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن النقد لدى المصارف انخفض على أساس سنوي بنسبة 16.7 %، إذ سجل في الشهر ذاته من العام الماضي نحو 33.035 مليار ريال، فيما تراجع النقد خارج البنك المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.8 %، إذ سجل في مايو 2020 نحو 246.621 مليار ريال.