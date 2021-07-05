شكرا لقرائتكم خبر عن «المحتوى المحلي»: أسلوب التعاقد على توطين الصناعة يحقق التنوع الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناقش هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في لقاء افتراضي تحت عنوان «نوطّن لنصنع»، مساء الثلاثاء المقبل، أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقًا لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد هذا الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. يأتي ذلك في ظل بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، فيما يشهد اللقاء التعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف.

ويتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق العوجان، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية. ونوهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية؛ كونه يفتح آفاقًا جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، والصناعية منها على نحو خاص، عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطورًا أو لخلق صناعات جديدة لم تكن متوافرة سابقًا، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

يذكر أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة هو أسلوب تعاقد حديث أقرَّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي بدأ تفعيله في ديسمبر 2019، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب المادة 35 من النظام، والتي منحت الهيئة الصلاحية في التعاقد على هذا الأسلوب والإشراف على تفعيله، وتوقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بين الجهات المستفيدة بالقطاع العام والمستثمرين بالقطاع الخاص، بعد تقييم الفرص ودراسة جدواها، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واعتمادها من وزارة المالية، وبموجب الاتفاقيات سيلتزم المستثمرون بنقل تقنيات التصنيع أو المعرفة إلى المملكة.