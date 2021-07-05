شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 77 دعوى عمالية بـ 385 ألف ريال في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، دعاوى عمالية لإحدى الشركات المتعثرة التي بلغ إجمالي العمالة المطالبة لمخالصات مالية نحو 77 عاملاً، فيما بلغ إجمالي حقوق العمالة المستردة التي تضمنتها المصالحات 385 ألف ريال.

وتأتي هذه المخالصات كخطوة أولى تمهيدًا لمنح العمالة تأشيرات الخروج النهائي بعد التأكد من صرف المستحقات.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن معالجة الدعاوى بشكل عاجل من أولويات أهداف الوزارة الإستراتيجية في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيقًا لقوانين العمل في خلق بيئة عمل آمنة.

يذكر أنه تم إنجاز هذه المهمة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبتوجيه من مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، محمد الأطرش، وبالتعاون مع مصلحي من مكاتب العمل في الدمام والخبر والجبيل.