شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات التعاقد على الغاز بنظام التقسيط للوحدات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بنظام التقسيط.

1-صورة بطاقة الرقم القومى.

2-صورة من عقد التمليك.

3-ايصال كهرباء حديث.

يذكر أنه تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية، حيث تم توصيل الغاز لحوالي 1.6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، (وذلك على مدار 40 عاماً)، والبالغة حوالى 4.12 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة .