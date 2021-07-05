كل ما تريد معرفته المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى للدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

وتم برنامج تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالدولة بمنحة من جامعة إسلسكا قدرها 70 مليون جنيه لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي. بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف لإعداد كوادر متميزة من الموظفين الحكوميين القادرين علي التعامل مع مستجدات العصر وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في الوزارات والمحليات.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً، بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة "اسلسكا- مصر"، بين وزارة التعليم العالي، والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا" بفرنسا، في 31 أكتوبر 2016.

ويهدف التعاون بين مصر والمدرسة العليا الفرنسية لنشر برامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية على نطاق أوسع في مصر، علي أن تكون الرسوم الدراسية في متناول يد الطبقة المتوسطة من المديرين، وتوفير عدد من المنح الدراسية للمتقدمين المتميزين، ليتم إنشاء فرع للمدرسة تحت اسم "جامعة إسلسكا- مصر"، وذلك بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين.

ونص البروتوكول على أن يكون المقر الرئيسي للجامعة في القاهرة، على أن تسعى لإنشاء مقرات أخري داخل وخارج القاهرة في أماكن يسهل الوصول إليها من مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وذلك بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

وتهدف "الجامعة"، حسب بروتوكول إنشائها، إلى الإسهام في تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها خاصة في مصر والدول العربية والإفريقية، بتوفير فرص التعليم والتعليم المستمر، والبرامج التدريبية، والتأهيلية التي تهدف لتحسين المهارات الإدارية المختلفة للمتقدمين، وتعزيز قدراتهم التنافسية، كما تعمل على توفير القوى البشرية المدربة، والقادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، ومعطيات الاقتصاد العالمي.

وتضم الجامعة 5 كليات ومعاهد ومراكز، مثل: كلية إدارة الأعمال، ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي، ومركز التميز العلمي في إدارة الأعمال، ومركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي، ومركز تأهيل وإعداد القيادات، على أن يجوز للجامعة إنشاء كليات ومراكز تميز أخرى بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي في مصر.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس، والدبلومات المهنية والماجستير الأكاديمي والمهني، والدكتوراه الأكاديمية والدكتوراة المهنية.

واشترط بروتوكول إنشاء الجامعة ألا يقل عدد الطلاب المصريين بالجامعة عن 50% من إجمالي الطلاب، و وضع قواعد خاصة بالمنح للطلاب واعتمادها من مجلس الأمناء بما لا يقل عن 5% من أعداد المقبولين سنوياً للمنح المجانية ومثلها للمنح المخفضة.

وتلتزم "الجامعة" بدعم مشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، ونقل برامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية وكافة محتوياته إلى المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقع على البروتوكول الدكتور حسام الملاحي، بإعتباره مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وآلان جوزيف، رئيس المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية بباريس.

وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أنه تم حتى الآن انضمام 1050 متدرب للبرنامج، وخلال الأشهر القادمة سيتم استقبال حوالي 450 متدرب من المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة أسلسكا يستهدف تدريب 1500 قيادة شابة من العاملين بالقطاع الحكومي.

وأشار التخطيط أنه تم تخريج 7 دفعات من البرنامج، وسيتم تخريج الدفعات الثامنة والتاسعة خلال الفترة القادمة، كما سيتم التنسيق مع جامعة أسلسكا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترتيب حفل التخرج للدفعات الجديدة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

ويعد البرنامج دليل واضح علي أهمية وجدوى الاستثمار في رأس المال البشري، وإن العائد من التعليم أهم من العائد على الاستثمار في الكثير من الأحيان. كما ركزت على أن تنمية قدرات ومهارات العاملين في كل المؤسسات تعد من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.