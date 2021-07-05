شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفتح الذهب تداولات الأسبوع على ارتفاع أم انخفاض؟.. أعرف الأسعار رايحة فين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح الذهب التداولات هذا الأسبوع اليوم الاثنين 5 يونيو 2021 وسط تذبذب أسعار المعدن الأصفر، والذى شهد ارتفاعا واضحاً بختام جلسات الأسبوع المنقضي بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أثرت على معنويات المستثمرين الأمر الذي دفع سعر الأونصة لمستويات اقتربت من 1790 دولار وسعر الذهب في مصر يسجل 780 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب نزلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين ونصف لتقترب من 1750 دولارًا للأونصة قبل أن تعوّض خسائرها نهاية الأسبوع الماضي ، إذ كانت عمليات البيع مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، وجد المعدن الثمين دعمًا في وقت لاحق بسبب تجدد مخاوف فيروس كورونا التي أضرت بثقة المتداولين في آسيا، كما أن عوائد السندات الضعيفة دعمت أسعار الذهب لترتفع نحو مستويات قريبة من 1800 دولار.

و أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الجمعة، أن اقتصاد البلاد أضاف 850 ألف وظيفة إلى القطاعات غير الزراعية في يونيو الماضي، وهذه أسرع وتيرة نمو للوظائف في الاقتصاد الأمريكي منذ عشرة أشهر. ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 5.9٪ من 5.8٪ خلال الشهر، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، الأمر الذي ضغط على الذهب واوقف مسيرة صعوده.

أسواق المعادن الثمينة تنتظر اليوم عدد من الأحداث منها مبيعات التجزئة الأسترالية ومسح تطلعات الأعمال الكندي، في وقت تشير فيه التوقعات الي صعود جزئي محدود يعقبه هبوط في غضون ساعات حيث لا يزال الذهب متأثر بالمعلومات الإيجابية عن التوظيف في أمريكا.

الذهب في مصر يسجل مستويات 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، وتشير التوقعات إلى نفس المستوى أو حركة في قناة سعرية تتراوح بين 775 إلي 785 جنيها.