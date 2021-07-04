شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه ليس متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب ، مؤكدا أن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة.

وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة "العربية ": أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+ والمملكة أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية.

مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية ، وإذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا .

وقال: أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، ولا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، مضيفا: أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020، كما أن هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ أما الانتقائية فصعبة.

وذكر بأن تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا، وزيادة الـ 400 ألف ب/ي شهرياً لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022، ولا بد من توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة.

وأضاف: حققنا إنجازات خيالية في 14 شهراً يعيب علينا ألا نحافظ عليها، كما أن شيء من العقلانية وشيء من التنازل يخلّص أوبك+.