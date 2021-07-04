شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث 11 مساء ..أخبار البورصة اليوم الأحد 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت. إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه. البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.9 مليون ورقة مالية بقيمة 897 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.03%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 10.4 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 316.7 ألف جنيه، 4.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12933 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 49 ألف سهم، 2.525 مليون سهم، 157.9 ألف سهم، 166.2 ألف سهم، 1000 سهم، 305.1 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 27355 سهم، 7200 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت 6852 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 49 ألف سهم، 2.525 مليون سهم، 157.9 ألف سهم، 166.2 ألف سهم، 1000 سهم، 305.1 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 27355 سهم، 7200 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت 6852 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 6.4 مليون سهم، 41161 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 20 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مصر للفنادق، 287.5 ألف سهم، 16166 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.



موازنة تخطيطيةأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022، وتوقعت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 6.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وبلغ إجمالي الإيرادات 6.988 مليار جنيه، فيما توقعت تحقيق مصروفات بقيمة 4.873 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الربح قبل الضريبة 2.114 مليار جنيه. موازنة تخطيطيةأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022، وتوقعت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 6.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وبلغ إجمالي الإيرادات 6.988 مليار جنيه، فيما توقعت تحقيق مصروفات بقيمة 4.873 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الربح قبل الضريبة 2.114 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2021/2022، وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 715.391 مليون جنيه، ومصروفات مستهدفة بقيمة 642.391 مليون جنيه ليبلغ الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي 73 مليون جنيه.





أم أم جروب أعلنت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة، والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 40 مليون جنيه لتصبح المساهمة مبلغ 70 مليون جنيه.





= مرشحو البورصةأعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، وضمت المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية. مرشحو البورصةأعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، وضمت المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية لشراء حتى عدد 5.2 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح السعر 6.12 جنيه للسهم بدلًا من 5.72 جنيه للسهم وجارى دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة) وهم أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، جمال فوزي فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات، وعلى منصب بورصة النيل كلا من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.