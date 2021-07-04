شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر 125 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى (التزام تجارى)، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد عاطف سالم، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور من ضبط وتحرير 125 محضر ضبط جمركي خلال الشهرين الماضيين، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك بمحال تجاريه بأسيوط والأقصر وأكمنة متفرقة كمين منشأه العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي .

وتشكلت لجنه الضبط من محمد الليثى و منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد ياسر مهران و العقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات .

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك .

وبلغت قيمة المضبوطات 708 ألف و 200 جنيه وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.