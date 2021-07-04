شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت. إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه. البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.9 مليون ورقة مالية بقيمة 897 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.03%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 10.4 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 316.7 ألف جنيه، 4.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12933 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 12.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.075 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

-العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.59%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 52.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.40%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 33.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 34.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 40.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.