الاقتصاد

"التاج الفوتوغرافي".. معرض فني بمتحف الموكبات الملكية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - في اطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة و نادي عدسة، أقيم اليوم بمتحف المركبات الملكية معرضا فنيا تحت عنوان: "التاج الفوتوغرافي".
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جانب من المعرض

 

وقالت ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية، إن المعرض يضم عدد 136 صورة فوتوغرافية احترافية لمجموعة من 56 فنانًا تتمثل أعمالهم الفنية في صور فوتوغرافية لمدينة الإسكندرية الملكية بمبانيها الفخمة ومنها قصر المنتزه واستاد الاسكندرية الرياضي، ومتحف الاسكندرية القومي، و كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، بالاضافة إلى صور لمتحف المجوهرات الملكية وبعض من  مقتنياته  و الحديقة الخاصة به، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 ايام.

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المعرض

 

وحرص زوار متحف المركبات الملكية على التجول داخل المعرض والاستمتاع بمشاهدة الصور و ما تصوره من معالم  مدينة الاسكندرية، كما زارت المعرض Mrs Mateja Provelsek سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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