«سكني» يقدم خدمات إسكانية لمنسوبي «معادن»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج (سكني) اتفاقية تعاون مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية (معـادن)، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الشركة من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-. وشهدت الاتفاقية حضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث تم توقيعها من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام الغامدي، والرئيس التنفيذي لمعـادن المهندس عبدالعزيز الحربي. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة وفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها (سكني). وأوضح الحربي أن الاتفاقية تعكس جهود معـادن واستمراريتها في عقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات والشركات المعنية في المملكة، بهدف خدمة موظفيها وتيسير تملكهم للمسكن المناسب بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه المعيشي لجميع المواطنين، وتشكل الحزمة المتنوعة من الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج (سكني) خطوة مهمة لتوفير بيئة محفزة وحيوية للأسر السعودية قائمة على النماء والازدهار.

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