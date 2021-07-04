جمعية أرامكو تنتخب مجلس إدارة الشركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة لشركة أرامكو السعودية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2024.

وبحسب بيان أرامكو، شمل مجلس الإدارة الجديد ياسر الرميان والدكتور إبراهيم العساف ومحمد الجدعان ومحمد التويجري وخالد الدباغ وأندرو إن. ليفيرس ولين لافرتي إلسنهانز وبيتر إل.

سيلا ومارك أ. واينبرغر وستيوارت جوليفير.

وأوضحت أرامكو أنه بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضوا في المجلس، وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.

وأشارت إلى أنه بموجب أحكام النظام الأساس للشركة، عينت الدولة ياسر الرميان رئيسا للمجلس، والدكتور إبراهيم العساف نائبا لرئيس المجلس.

كما وافقت على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة، وفقا للفقرة (3) من المادة الـ46 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، وعلى تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2021م حتى الربع الأول من العام المالي 2031م، وتحديد أتعابه.

مجلس إدارة أرامكو السعودية

(01 / 07 / 2021 - 30 / 06 / 2024)

