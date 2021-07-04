«كافد» يحصل على جائزة الريادة في مجال الاستدامة من مجلس أمريكي

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وتمنح جوائز الريادة للأفراد والمنظمات المساهمين في إنشاء مبان ومجتمعات تهتم بالاستدامة والصحة وتحسين جودة الحياة، ويتصدر (كافد) القائمة كأكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على التصنيف البلاتيني هذا العام، كما يعد (كافد) مثالا ملهما ونموذجا رائدا في المنطقة والعالم في اتباع أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لمستقبل بيئي أفضل.
وتعزز الجائزة من مكانة (كافد) في المنطقة كجهة رائدة في تطبيق أعلى معايير الاستدامة الدولية، حيث يتم توفير التكاليف الاستهلاكية للخدمات كنظام التبريد المركزي الذي يساعد على تقليل استهلاك طاقة التكييف بنسبة 50%، واستخدام أدوات صحية تستهلك منسوب مياه أقل، كما أن التصاميم القائمة على معايير الاستدامة تتناسب مع الطقس المحلي وتقلل من درجات الحرارة العالية عن طريق انسيابية الهواء وتطبيق أنظمة مبتكرة للتبريد الداخلي.
وجرى تطوير المركز على مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك عبر استخدام المياه المعالجة للري وأنظمة التبريد، ويحتوي على نظام آلي لتجميع النفايات ويستخدم شبكة أنابيب تحت الأرض لتجميعها آليا وفرز المواد لإعادة استخدامها، ويسهم هذا النظام في إعادة تدوير المخلفات والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر الاستغناء عن مركبات نقل النفايات.
- تأسس عام 1993
- يعد منظمة غير ربحية رائدة عالميا في مجال تعزيز الاستدامة في هيكل المباني وتصميمها وبنائها وتشغيلها
- المجلس طور نظام القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي (LEED)
« كافد»
- أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة
- يتميز بموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض
- يعد وجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه.
- المساحة 1.6 مليون م2
- يضم 83 مبنى تشمل 61 برجا
- تم تأسيس المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)
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