ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح لمؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ميناء ينبع التجاري السفينة «FREEDOM LINE» التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.

وتعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب، ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة، وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية، وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ، فضلا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلا بحريا جنوب قناة السويس، و168 ميلا بحريا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.

ويضم الميناء 12 رصيفا، بطول نحو 4.2 كلم، إضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180 م، وعمق 10 م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13,5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية تبلغ 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.

أول حمولة قمح







الحمولة 54,000 طن من القمح



السفينة (FREEDOM LINE)



طاقة مشروع الصوامع 12,0000 طن



ميناء ينبع التجاري