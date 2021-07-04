6 أنشطة تدخل دائرة التوطين توفر 40 ألف وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين مهن وأنشطة عدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن خطة العام الحالي تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وتتضمن الأنشطة والمهن المزمع توطينها: الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، التخليص الجمركي، الأنشطة العقارية، قطاع السينما، مدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.

وأكد الراجحي خلال تدشين القرارات الوزارية أمس، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

وقال وزير الموارد «نسعى لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولي العهد في جعل سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل»، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، مبينا أن عدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان قبل الجائحة.

وأضاف «نحن قريبون من سوق العمل ونشاهد عددا من قصص النجاح لأبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص، ومساهمتهم الفعالة في الارتقاء بأنشطته وقطاعاته، لذلك نؤمن بأن لدينا كوادر بشرية وطنية لديها القدرة والرغبة، ولا شك بأن مساهمتهم الاقتصادية ثروة وطنية يجب تفعيلها».

وتابع الوزير «سنعمل على تمكين الجهات الحكومية الإشرافية من إدارة ملفات التوطين للأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها للتوسع في برامج التوطين، بهدف رفع مستوى مساهمة السعوديين والسعوديات في المهن والأنشطة والقطاعات كافة».

وأوضح أنه استفاد من قرار توطين المهن الهندسية أكثر من 13 ألف مهندس، ومن قرار توطين مهنة الصيدلة أكثر من 4281 صيدليا من أبناء وبنات الوطن، كما استفاد من قرار توطين المهن المحاسبية أكثر من 15 ألف محاسب ومحاسبة من السعوديين والسعوديات.

وذكر أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل، الذين لم يسبق لهم العمل أكثر من 200 ألف مواطن ومواطنة، مبينا أن إجمالي المواطنين الذين توظفوا من بداية 2021 حتى مايو تجاوز 420 ألف سعودي وسعودية.

وأعرب الراجحي عن شكره وتقديره للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الحالي قرارات توطين عدة، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة والمطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي:

طب الأسنان والصيدلة والهندسة والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.

6 قرارات توطين

تستهدف توفير 40 ألف وظيفة

تتضمن:







الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة



التخليص الجمركي



الأنشطة العقارية



قطاع السينما



مدارس تعليم قيادة المركبات



المهن الفنية والهندسية



المستفيدون من قرارات التوطين:

المهن الهندسية: 13 ألف مهندس

مهنة الصيدلة: 4281 صيدليا

المهن المحاسبية: 15 ألف محاسب

توطين سوق العمل (يناير ـ مايو 2021)

الداخلون الجدد (لم يسبق لهم العمل):

200 ألف مواطن ومواطنة

مواطنون تم توظيفهم:

420 ألف مواطن ومواطنة