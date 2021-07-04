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وسجل تطبيق «سكني» خلال يونيو الماضي من العام الحالي 2021 نحو 464 ألف زيارة بمعدل يومي يبلغ 16 ألف زيارة، ويقدم التطبيق عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و»عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و»التصاميم الهندسية»، و»المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
وبادر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر بالرد والتجاوب مع أكثر من 24,940 استفسارا الشهر الماضي، فيما تجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 مع أكثر من 129 ألف اتصال بمعدل يومي يبلغ 4300 مكالمة، وتفاعل موقع «سكني» مع أكثر من 10,670 طلبا واستفسارا من خلال خدمة «راسلنا» على الموقع، وتمت معالجة 9293 اعتراضا من خلال أيقونة «تحدث معي».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.