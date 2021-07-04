صندوق المناخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأخضر يعتزم تمويل مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق، التابع للأمم المتحدة، على تقديم 500 مليون دولار لتمويل مشاريع وبرامج جديدة لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الاحتباس الحراري. وناقش المجلس وفق بيان وزارة المالية الكورية مقترحات التمويل والتصديقات الجديدة، خلال اجتماع افتراضي عقد ما بين يومي 28 يونيو و2 يوليو. ويهدف المجلس الذي أطلق في أواخر 2010 ومقره كوريا الجنوبية إلى توجيه الأموال من الدول الصناعية إلى الدول النامية لمساعداتها على مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي.



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