21 برنامجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدريبيا نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين خلال الربع الثاني من العام الحالي، استفاد منها أكثر من 3200 مهندس، وذلك عبر منصة التدريب الالكتروني للهيئة؛ للحفاظ على سير عملية تدريب وتأهيل المهندسين -عن بعد- بشكل فعال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن الدورات التدريبية التي قدمت للمستفيدين من المهندسين، وحديثي التخرج وطلاب التخصصات الهندسية بمجموع 476 ساعة تدريبية، تأتي ضمن خطة الهيئة التدريبية لهذا العام وفق الأسس العلمية المدروسة في مختلف البرامج الهندسية، حيث شملت برامج كود البناء السعودي، وبرامج هندسية تخصصية وتأهيلية.

ولفت العمر أن الهيئة تركز على عملية تدريب، وتأهيل وبناء الكوادر الهندسية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تحقيق التنمية، وتطوير المهارات، والقدرات المعرفية والمهنية لدى العاملين في القطاع الهندسي.