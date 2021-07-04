شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة و«التجارة» تؤكدان تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في مقر النيابة اليوم، مع مساعد وزير التجارة بدر الهداب، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

وثمّن وكيل النيابة العامة ما تقوم به وزارة التجارة من دور فعّال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، أكد مساعد وزير التجارة أن الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يُحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مثمناً للنيابة العامة ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.