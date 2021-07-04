شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تعلن عن وظائف للنساء والرجال في 19 تخصصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات، الإعلام السياسي - العلوم السياسية - الجغرافيا السياسية- حقوق الإنسان - الدبلوماسية العامة - العلاقات الدولية - الدراسات الدولية - القانون العام - القانون الدولي - نظريات التجارة الدولية - الأمن الدولي - الاستراتيجية الاقتصاد - الإدارة المالية - المحاسبة - الموارد البشرية - الإعلام الرقمي - الجرافيك - التصميم الداخلي - الترجمة)

وأوضحت أن ذلك اعتبارا من يوم الإثنين 142/11/25ه الموافق 2021/7/5م حتى 1442/12/1ه الموافق 2021/7/11م.

وعن الشروط قالت: أن يكون المتقدم مواطن سعودي حاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة من جامعة أو كلية معتمدة ومعترف بها من

قبل وزارة التعليم في المملكة بتقدير لا يقل عن جيد جدا، لا يمانع السفر أو

العمل في بعثات المملكة في الخارج".