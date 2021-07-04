شكرا لقرائتكم خبر عن 36% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءاً موسعاً مع علاء الجبوري وزير التجارة العراقي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها حالياً لدولة العراق، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري وإمكانيات تيسير حركة التجارة البينية والنقل اللوجستي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقد شارك فى جلسة المباحثات منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض حركة التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال المرحلة الحالية، حيث حققت معدلات التجارة البينية بين الجانبين مؤشرات ايجابية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ العام الماضي نحو 747.6 مليون دولار مقارنة بنحو 551.3 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 36%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية للعراق العام الماضي 421.7 مليون دولار مقارنة بنحو 411.4 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 3%.

وأشارت جامع، إلى أنه تم التأكيد مع الجانب العراقي أهمية استمرار المحادثات على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والأردن للتوصل إلى تفاهمات تعزز وتسرع من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، فضلاً عن أهمية إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تؤثر على تدفق السلع مصرية المنشأ إلى السوق العراقي، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على المستويين الثنائي والعربي.

ولفتت جامع، إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى العراقى المشترك ، لدوره الرئيسى في تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة، وأن القطاع الخاص في البلدين يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية المشتركة، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس من الجانبين ، وعقد أول اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن .

ومن جانبه أكد علاء الجبوري وزير التجارة العراقي، أن تحقيق إنسياب فى حركة التجارة بين العراق ومصر يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة ، خاصة وأن المنتج المصرى يلقى قبول ورواج كبير فى السوق العراقى ، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من القرارات الصادرة عن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخرا ببغداد في تحقيق طفرة في معدلات التبادل التجارى بين البلدين .

وأشار إلى أن مساهمة الجانب المصرى في دعم وتنمية الصناعة العراقية تمثل خطوة هامة نحو إصلاح الخلل فى الميزان التجارى العراقى مع العديد من دول العالم ، وهو الأمر الذى يحقق التوازن للاقتصاد العراقي ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في معدلات التجارة بين البلدين بما ينعكس ايجابا على شعبا البلدين الشقيقين .

وقد وجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدعوة لنظيرها العراقي لزيارة مصر قريبا ، لبحث كافة التحديات التى تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة البينية .