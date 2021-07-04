شكرا لقرائتكم خبر عن ملهاش صوت وهتفولها بـ140 جنيه.. أول قيادة لـ"نصرE70" الكهربائية على الطرق المصرية لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الخليج 365 يختبر السيارة الكهربائية نصرE70 شاهد التجربة ومصنع الشركة الجديد لايف

شارك ”الخليج 365” في أول تجربة قيادة وسير للسيارة الكهربائية الجديدة نصر E70 ، وهى التجربة الأولى على الطرق المصرية ، وذلك بشركة النصر للسيارات في أول تجربة سير لإحدى السيارات الواردة من شركة دونج فينج الصينية لأول مرة .

رافق المهندس عمرو حسن مسؤل اختبارات السيارة الكهربائية الخليج 365 خلال التجربة، التي بدأت من جراج الشركة حتى مركز الصيانة الجديد مرروا بالمصنع المخصص لصنيع السيارة الكهربائية، والذي يجرى تأهيله على اعلى مستوى ليكون قادرا على صناعة 50 ألف سيارة سنويا ستبدأ بـ25 ألف سيارة في المراحل الأولى.

خلال التجربة المحدودة أظهرت السيارة قدرة على السير في الأجواء المصرية الحارة، ولا سيما انها تمتلك إمكانيات تؤهلها لذلك ولديها تكييف قوى، بالإضافة لكونها اوتوماتيك علاوة على عدم وجود صوت للسيارة مما يميزها بالهدوء .

تعرف علي أبرز مواصفات السيارة نصر E70:

1- سيتم إنتاج وطرح السيارة الكهربائية فى شهر أغسطس بشركة النصر للسيارات 2022.

2- يبلغ سعر السيارة من 300 لـ400 ألف جنيه ويتفاوت السعر حسب نوع الفئة.

3 - سيتم طرح 3 فئات وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصانا ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة، وتبلغ تكلفة الشحنة 140 جنيها فى محطة الشحن.

4- تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

5- وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

6- سيتم تصنيع 58% منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم وفى مرحلة لاحقة سيتم تصنيع 85% محليا.

7- ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

8 - تم تحديد عدد من الأماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.